Нов трус разлюля Албания

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 26

Черногорският сеизмологичен институт е регистрирал тази сутрин в 4:14 часа местно време земетресение с магнитуд 3,7 и епицентър на 20 километра северно от албанския град Дуръс, предаде БТА.

Огнището на земетресението е било на дълбочина 10 километра. Трус с такава сила не може да предизвика материални щети, но Албания още се възстановява от катастрофалното земетресение на 26 ноември, при което загинаха 51 души, бяха повредени над 11 хиляди сгради и около 13 000 души останаха без покрив.