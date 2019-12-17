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Нов трус разлюля Албания

17 декември 2019 10:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 26
Земетресение

Черногорският сеизмологичен институт е регистрирал тази сутрин в 4:14 часа местно време земетресение с магнитуд 3,7 и епицентър на 20 километра северно от албанския град Дуръс, предаде БТА.

Огнището на земетресението е било на дълбочина 10 километра. Трус с такава сила не може да предизвика материални щети, но Албания още се възстановява от катастрофалното земетресение на 26 ноември, при което загинаха 51 души, бяха повредени над 11 хиляди сгради и около 13 000 души останаха без покрив.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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