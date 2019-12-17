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СПОРТЕН ТУРНИР "КОЛЕДНАТА МАГИЯ СА ДЕЦАТА"

17 декември 2019 15:27, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25
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На 16.12 2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Сливен организира Спортен турнир "Коледната магия са децата". Участваха 5 училища с отбори от по 20 ученици и мериха сили в 3 игри - "Народна топка", "Надскачане" и Комбинирана щафетна игра. Нашите ученици от 3 до 6 клас се представиха отлично и бяха наградени с медали и коледни меденки от заместник-кмета г-жа Чиликова.

Училището получи купа и благодарствено писмо.

Пожелаваме им много радост, усмивки, нови спортни успехи и светли коледни и новогодишни празници!

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