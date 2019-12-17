СПОРТЕН ТУРНИР "КОЛЕДНАТА МАГИЯ СА ДЕЦАТА"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

На 16.12 2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Сливен организира Спортен турнир "Коледната магия са децата". Участваха 5 училища с отбори от по 20 ученици и мериха сили в 3 игри - "Народна топка", "Надскачане" и Комбинирана щафетна игра. Нашите ученици от 3 до 6 клас се представиха отлично и бяха наградени с медали и коледни меденки от заместник-кмета г-жа Чиликова.

Училището получи купа и благодарствено писмо.

Пожелаваме им много радост, усмивки, нови спортни успехи и светли коледни и новогодишни празници!

Снимки