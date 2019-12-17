Коледна украса

ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

С много фантазия и творчески усет, учениците на Професионална гимназия по механотехника, създадоха богато разнообразие от коледни украшения, използвайки подръчни материали.

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