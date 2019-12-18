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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.12.2019

18 декември 2019 08:53, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60

No. Дата на във. Длъжност Образование

1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно

1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърно преработване и фуражи висше

1035 09.10.2019 механик , промишлено оборудване средно

1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно

1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно

1043 14.10.2019 шофьор автобус средно

1044 14.10.2019 автомонтьор средно

1045 14.10.2019 фадромист средно

1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1085 01.11.2019 ресторантски работник средно

1093 06.11.2019 работник поддръжка средно

1094 06.11.2019 общ работник средно

1095 06.11.2019 шивач средно

1096 06.11.2019 оперативен счетоводител висше

1097 06.11.2019 продавач-консултант средно

1140 21.11.2019 даракчия средно

1141 21.11.2019 електромонтьор средно

1142 22.11.2019 заварчик средно

1143 22.11.2019 инженер- конструктор висше

1144 25.11.2019 шивач средно

1145 26.11.2019 салонен управител средно

1152 27.11.2019 барман/сервитьор средно

1153 29.11.2019 електротехник подджръжка средно

1158 02.12.2019 стругар средно

1159 02.12.2019 фрезист средно

1160 02.12.2019 шлосер средно

1161 02.12.2019 технолог, химични процеси висше

1162 03.12.2019 технолог ХВП висше

1163 03.12.2019 сладкар средно

1164 03.12.2019 баничар средно

1165 03.12.2019 офис сътрудник висше

1166 03.12.2019 оператор в пералня средно

1171 05.12.2019 работник строителство средно

1177 06.12.2019 рецепционист средно

1179 09.12.2019 кофражист основно

1180 09.12.2019 заварчик средно+правоспособност

1182 10.12.2019 заварчик средно+правоспособност

1183 10.12.2019 шивач средно/основно+правоспособност

1184 11.12.2019 главен счетоводител висше

1186 11.12.2019 медицинска сестра висше

1187 11.12.2019 медицински лаборант висше

1192 17.12.2019 букмейкър средно

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