Прекъсване водоподаването на кв„Дружба„- Бургаско шосе-Рамануша.

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18. 12 . 2019 /сряда / до 16 . 30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Дружба-Бургаско шосе.част от Вилна зона район Рамануша.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.