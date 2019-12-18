В сряда Парламентът ще обсъди резултатите от Европейския съвет

Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от срещата на върха на 12-13 декември в дебат с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

По време на поредица от заседания в различен формат, държавните и правителствените ръководители се фокусираха върху изменението на климата и Европейския зелен пакт, дългосрочния бюджет на ЕС, Брекзит, Икономическия и паричен съюз, Конференцията за бъдещето на Европа и външните отношения.

Можете да гледате пленарния дебат в 10.45 ч. (българско време) в EP Live и EbS+.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018