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Илхам Тохти ще получи наградата „Сахаров“ за 2019 г.

18 декември 2019 11:05, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 33 минути, брой четения: 19
Европейският парламент

Уйгурският учен и защитник на правата на човека Илхам Тохти ще получи наградата "Сахаров" на Европейския парламент за свобода на мисълта, на церемония в сряда в 13.00 ч. (българско време).

 

Илхан Тохти, който в момента излежава доживотна присъда в Китай по обвинение в сепаратизъм, ще бъде представен от неговата дъщеря. Наградата ще бъде връчена от председателя на ЕП Давид Сасоли на церемония в пленарната зала в Страсбург в сряда на обяд.

 

Очаква се председателят Сасоли и г-жа Илхам да участват в пресконференция веднага след церемонията по награждаване, в 13.40 ч. българско време в залата за пресконференции „Дафне Каруана Галиция“.

 

Може да гледате церемонията и пресконференцията на живо в EP Live и EbS+.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018

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