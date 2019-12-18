Прекъсване на водоподаването в с Срупец

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.12.2019 /сряда/ до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с.Срупец.

При възможност водоснабдяването ще е възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.