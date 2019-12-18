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Младежки бал 2019

18 декември 2019 14:35, Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)
Излъчване: ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди около 1 час, брой четения: 5
ОбСНВ, ПИЦ

Младежки бал 2019, организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и доброволци за превантивна дейност. Партньор на форума е Професионална гимназия по икономика „Проф. Д. Табаков”.

Поздравления за доброволците за труда и усърдието!

Снимки

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