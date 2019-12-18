Младежки бал 2019

ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди около 1 час, брой четения: 5 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 5

Младежки бал 2019, организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и доброволци за превантивна дейност. Партньор на форума е Професионална гимназия по икономика „Проф. Д. Табаков”.

Поздравления за доброволците за труда и усърдието!

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