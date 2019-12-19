Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.12.2019
No. Дата на във. Длъжност Образование
1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно
1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърно преработване и фуражи висше
1035 09.10.2019 механик , промишлено оборудване средно
1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно
1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно
1043 14.10.2019 шофьор автобус средно
1044 14.10.2019 автомонтьор средно
1045 14.10.2019 фадромист средно
1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно
1085 01.11.2019 ресторантски работник средно
1093 06.11.2019 работник поддръжка средно
1094 06.11.2019 общ работник средно
1095 06.11.2019 шивач средно
1096 06.11.2019 оперативен счетоводител висше
1097 06.11.2019 продавач-консултант средно
1140 21.11.2019 даракчия средно
1141 21.11.2019 електромонтьор средно
1142 22.11.2019 заварчик средно
1143 22.11.2019 инженер- конструктор висше
1144 25.11.2019 шивач средно
1145 26.11.2019 салонен управител средно
1152 27.11.2019 барман/сервитьор средно
1153 29.11.2019 електротехник подджръжка средно
1158 02.12.2019 стругар средно
1159 02.12.2019 фрезист средно
1160 02.12.2019 шлосер средно
1161 02.12.2019 технолог, химични процеси висше
1162 03.12.2019 технолог ХВП висше
1163 03.12.2019 сладкар средно
1164 03.12.2019 баничар средно
1165 03.12.2019 офис сътрудник висше
1166 03.12.2019 оператор в пералня средно
1171 05.12.2019 работник строителство средно
1177 06.12.2019 рецепционист средно
1179 09.12.2019 кофражист основно
1180 09.12.2019 заварчик средно+правоспособност
1182 10.12.2019 заварчик средно+правоспособност
1183 10.12.2019 шивач средно/основно+правоспособност
1184 11.12.2019 главен счетоводител висше
1186 11.12.2019 медицинска сестра висше
1187 11.12.2019 медицински лаборант висше
1192 17.12.2019 букмейкър средно
1195 18.12.2019 леяр средно
1196 18.12.2019 шлосер средно
1197 18.12.2019 заварчик средно