Коледни подаръци за децата от детска ясла №3

Туида Нюз преди 16 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 9

Днес в детска ясла № 3 се проведе коледен празник. На пъстро украсена сцена децата от яслата поздравиха дядо Коледа с много песни, игри и танци. Гости на събитието бяха доброволци от Младежкия Червения кръст - Сливен, фирма „Атес", г-жа Йорданка Русева и г-н Христо Стефанов, които дариха много играчки за възпитаниците на яслата. От своя страна директора на детска ясла №3 г-жа Антоанета Тодорова поднесе в знак на благодарност ръчно изработени подаръци от децата и персонала.

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