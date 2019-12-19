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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Коледни подаръци за децата от детска ясла №3

19 декември 2019 09:54, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 16 минути, брой четения: 9
Коледни подаръци за децата от детска ясла №3

Днес в детска ясла № 3 се проведе коледен празник. На пъстро украсена сцена децата от яслата поздравиха дядо Коледа с много песни, игри и танци. Гости на събитието бяха доброволци от Младежкия Червения кръст - Сливен, фирма „Атес", г-жа Йорданка Русева и г-н Христо Стефанов, които дариха много играчки за възпитаниците на яслата. От своя страна директора на детска ясла №3 г-жа Антоанета Тодорова поднесе в знак на благодарност ръчно изработени подаръци от децата и персонала.

БЧК - Сливен

Снимки

Коледни подаръци за децата от детска ясла №3Коледни подаръци за децата от детска ясла №3Коледни подаръци за децата от детска ясла №3Коледни подаръци за децата от детска ясла №3
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