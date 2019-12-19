Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Френска компания ще ремонтира влакове на БДЖ

19 декември 2019 17:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27
Влак

Влаковете BDZ ще бъдат ремонтирани от френската компания "Alstom Transport SA". Българските държавни железници подписаха договор за ремонт и поддръжка на своите електрически и дизелови влакове на Siemens. Срокът за изпълнение е 5 години, а стойността на договора е около 140 милиона лева.

Очаква се да бъдат ремонтирани 46 влакове, които след това ще имат удължен период на използване за още 10 години.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

« предишна


 