Френска компания ще ремонтира влакове на БДЖ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 27

Влаковете BDZ ще бъдат ремонтирани от френската компания "Alstom Transport SA". Българските държавни железници подписаха договор за ремонт и поддръжка на своите електрически и дизелови влакове на Siemens. Срокът за изпълнение е 5 години, а стойността на договора е около 140 милиона лева.

Очаква се да бъдат ремонтирани 46 влакове, които след това ще имат удължен период на използване за още 10 години.