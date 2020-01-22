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В Стара Загора се проведе международния шахматен турнир "Купа Траяна"

22 януари 2020 14:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 седмици, брой четения: 142
В Стара Загора се проведе международния шахматен турнир "Купа Траяна"

На 18 и 19.01.2020г. в гр. Стара Загора се проведе международен шахматен турнир "Купа Траяна".

Участваха 121 състезатели. Нашият клуб беше представен от осем състезатели.

Васил Кондов се представи най-добре като взе първи медал за клуба за тази година, завършвайки на 2-ро място до 14г. с 4,5т. от 6 възможни.

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В Стара Загора се проведе международния шахматен турнир "Купа Траяна"КласиранеКласиранеКласиране
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