По червения килим на „18% СИВО“

Туида Нюз преди 3 седмици, брой четения: 165 Излъчване:преди 3 седмици, брой четения: 165

Звезди и представители на филмовата индустрия в България присъстваха на премиерата на филма на Виктор Чучков – син

Дългоочакваният филм на братя Чучкови - „18% сиво“, беше официално представен на Галапремиера в София през изминалата вечер. Филмът с режисьор Виктор Чучков – син, беше прожектиран пред близо 1000 души в 4 от кино залите на Cinema City. Специално за премиерата в България дойдоха голяма част от европейските актьори, сред които Рон Кук, Орландо Сийл, Борис ван Северен и Доля Гавански. Освен тях, разбира се, по червения килим минаха братя Чучкови и Рушен Видинлиев, който участва с главна мъжка роля в „18% сиво“.

На премиерата на филма присъстваха български звезди и представители на филмовата индустрията в България. Сред тях бяха продуцентите Евтим Милошев и Георги Тошев, режисьорите Стефан Командарев, Станслав Тодоров-Роги и Виктор Божинов, актьорите Ивайло Захариев, Марта Вачкова, Катето Евро, водещите Десислава Стоянова, Ники Кънчев, Ути Бъчваров и много други.

„Искам специално да благодаря на баща ни, който написа музиката на филма и най-вече на майка ни, която търпи нас тримата през всички тези години. Много се вълнуваме в момента и мога само да кажа едно голямо благодаря на този прекрасен екип и тези актьори и разбира се на брат ми, който успя да направи този филм“, сподели Борко Чучков по време на представянето на екипа след края на прожекциите.

„18% сиво“ тръгва по кината в цялата страна от този петък, 24-и януари.

За филма:

Следвайки своята мечта, влюбените Захари и Стела се преместват от Варна в Лондон. Но оцеляването в новата страна не е толкова лесно, и когато жена му го напуска, Захари се отправя на лудо пътешествие от Лондон до Берлин, по време на което среща поредица от необикновени хора. Това е пътуване, което разкрива истината за неговата изгубена любов, и в крайна сметка го довежда до неудобни открития за самия него.

„18% СИВО“

(България, Германия, Северна Македония, Сърбия, Белгия)

Продуцент: Чучков Брадърс

Копродуценти: Ostlicht Filmproduktion, Sektor Film, Cinnamon Films, Raised by Wolves

Режисьор: Виктор Чучков – син

Сценарий: Хилари Нориш, Доля Гавански, Захари Карабашлиев

Оператор: Ненад Бороевич

Музика: професор Виктор Чучков

Филмът е реализиран с подкрепата на Националния Филмов Център, Българската Национална Телевизия, MDM Mitteldeutsche Medienforderung , Филмова Агенция на Северна Македония , Община Варна, Сръбски Филмов Център, Tax Shelter of the Belgian Government via Belga Films Fund, Програма МЕДИЯ на Европейския съюз, Столична община, Първа Инвестиционна Банка, ресторант La Branchie, Dentsu Лegis Network, JCDecaux Image и Bulgaria Air.

„18% сиво“ е медийно подкрепен от NOVA като част от дългосрочната кампания „NOVA подкрепя българските филми“. Излиза по кината от 24-и януари

