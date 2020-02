Филм от IN THE PALACE взе голямата награда на SHORT FILM CONFERENCE в КЛЕРМОН-ФЕРАН

Brotherhood на Meryam Joobeur – който преди няколко месеца спечели категорията за най-добър игрален филм на 16-ти IN THE PALACE, бе отличен от Конференцията като Филм на годината за 2019!

По време на фестивала за късометражно кино в Клермон-Феран, Франция се провежда и Международната конференция за късометражно кино (Short Film Conference). Тя е най-голямата световна мрежа от институции, ангажирана със сектора късометражно кино, основана е по инициатива на Националната експертна група за филмовите фестивали на Великобритания. Първата среща се провежда през месец септември 1970 г. в Корк, Ирландия, като на нея участие взимат 16 представители от 11 различни страни. IN THE PALACE е единственият представител от България, като членове днес са близо 50 форума и организации за късо кино от 6 континента.

По време на годишната среща в рамките на фестивала в Клермон-Феран се дискутира състоянието и бъдещето на сектора късометражно кино, като освен това се провежда и конкурсът за „Филм на годината“ на Short Film Conference. Предложеният от IN THE PALACE филм Brotherhood на Meryam Joobeur, грабна наградата. „Изключително сме щастливи, че наш филм взима тази престижна награда и потвърждава, че фестивалът ни прави най-добрата селекция за късометражно кино. Този филм спечели в категорията за най-добър игрален филм на последното ни издание на фестивала, освен това беше и едно от предложенията ни към Оскарите и още е в играта – ще стане ясно след няколко дни“, сподели от Франция, Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

