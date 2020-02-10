Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

"Провинциални анекдоти" в Сливен

10 февруари 2020 12:52, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 44
"ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ"

ЩУРА КОМЕДИЯ ПРЕВЗЕМА СЛИВЕН!

 

"ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ"

23 МАРТ, ДТ "Стефан Киров", 19:00 ч.

 

с участието на зведите на САТИРИЧЕН ТЕАТЪР - Албена МИХОВА, Силвия ЛУЛЧЕВА, Кирил ЕФРЕМОВ, Ивайло КАЛОЯНЧЕВ, Явор БОРИСОВ, Иван ПАНЕВ и др.

 

постановка - Николай УРУМОВ

 

Някъде на края на света един хотел се тресе от шеметни емоции и комични ситуации.

 

„Провинциални анекдоти“ е пиеса, изпъстрена с интриги, съмнения, признания, тежък махмурлук, страх, невежество, кариеризъм, страст и всичко това – под покрива на един хотел! Може ли да се случи всичко на едно място и на едни и същи хора? Да! Ако са вътре, и то вътре с двата...

 

БИЛЕТИ - 12 и 15 лв., телефон за резервации 0899/183 782

« предишнаследваща »


 