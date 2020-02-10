"Провинциални анекдоти" в Сливен

Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 седмица, брой четения: 44

ЩУРА КОМЕДИЯ ПРЕВЗЕМА СЛИВЕН!

"ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ"

23 МАРТ, ДТ "Стефан Киров", 19:00 ч.

с участието на зведите на САТИРИЧЕН ТЕАТЪР - Албена МИХОВА, Силвия ЛУЛЧЕВА, Кирил ЕФРЕМОВ, Ивайло КАЛОЯНЧЕВ, Явор БОРИСОВ, Иван ПАНЕВ и др.

постановка - Николай УРУМОВ

Някъде на края на света един хотел се тресе от шеметни емоции и комични ситуации.

„Провинциални анекдоти“ е пиеса, изпъстрена с интриги, съмнения, признания, тежък махмурлук, страх, невежество, кариеризъм, страст и всичко това – под покрива на един хотел! Може ли да се случи всичко на едно място и на едни и същи хора? Да! Ако са вътре, и то вътре с двата...

БИЛЕТИ - 12 и 15 лв., телефон за резервации 0899/183 782