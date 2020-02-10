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"Провинциални анекдоти" в Сливен
ЩУРА КОМЕДИЯ ПРЕВЗЕМА СЛИВЕН!
"ПРОВИНЦИАЛНИ АНЕКДОТИ"
23 МАРТ, ДТ "Стефан Киров", 19:00 ч.
с участието на зведите на САТИРИЧЕН ТЕАТЪР - Албена МИХОВА, Силвия ЛУЛЧЕВА, Кирил ЕФРЕМОВ, Ивайло КАЛОЯНЧЕВ, Явор БОРИСОВ, Иван ПАНЕВ и др.
постановка - Николай УРУМОВ
Някъде на края на света един хотел се тресе от шеметни емоции и комични ситуации.
„Провинциални анекдоти“ е пиеса, изпъстрена с интриги, съмнения, признания, тежък махмурлук, страх, невежество, кариеризъм, страст и всичко това – под покрива на един хотел! Може ли да се случи всичко на едно място и на едни и същи хора? Да! Ако са вътре, и то вътре с двата...
БИЛЕТИ - 12 и 15 лв., телефон за резервации 0899/183 782