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Цитат на деня: Митрополит Атанасий Лимасолски

11 февруари 2020 08:33, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 седмица, брой четения: 102
Митрополит Атанасий Лимасолски

Този, който обича главата си, не прави нищо в живота си!

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