Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян

Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 72 Излъчване:преди около 1 седмица, брой четения: 72

Сп. „Сборище на трубадури“ за девета година организира конкурс за фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.

Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян за девета година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.

Разказите ще се приемат в периода 9.02- 31.03.2020г. в обем до 3600 думи. Приветстват се всички класически и модерни поджанрове на фантастиката.

Творбите ще се оценяват от редовно и почетно жури. Почетното жури ще определи една специална награда на името на Агоп Мелконян. Редовното жури ще определи редовни награди за първо, второ и трето място.

Почетно жури: Людмила Мелконян, Едуард Мелконян, Велко Милоев, Петър Кърджилов, Дилян Благов, Вихра Манова

Редовно жури: Александър Косулиев, Антония Руменова, Валентин Д. Иванов, Гергана Пожарски, Диана Василева, Елена Павлова, Ива Стефанова, Иво Алексеев, Силва Маринова, Стоян „Zonko“ Христов, Стоян „ogonommo“, Янчо Чолаков

Финалистите в конкурса ще бъдат обявени на 30 април 2020 г. в сайта на списание „Сборище на трубадури“.

Координатор на конкурса: Джовани „Гост“ Чемишанов

Всички читатели, дарители и партньори могат да се включат в инициативата „Прочети книга – подкрепи талант” в подкрепа на конкурса и сътрудничеството с талантливи български писатели.

Всички подробности и точните условия за участие в конкурса можете да прочетете тук: https://trubadurs.com/2020/02/09/konkurs-agop-melkonyan-2020/

Всички подробности за „Прочети книга – подкрепи талант” можете да прочетете тук:

https://trubadurs.com/podkrepi-talant/