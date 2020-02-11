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Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян

11 февруари 2020 10:18, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 седмица, брой четения: 72
Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян

Сп. „Сборище на трубадури“ за девета година организира конкурс за фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.

Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян за девета година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.

Разказите ще се приемат в периода 9.02- 31.03.2020г. в обем до 3600 думи. Приветстват се всички класически и модерни поджанрове на фантастиката.

Творбите ще се оценяват от редовно и почетно жури. Почетното жури ще определи една специална награда на името на Агоп Мелконян. Редовното жури ще определи редовни награди за първо, второ и трето място.

Почетно жури: Людмила Мелконян, Едуард Мелконян, Велко Милоев, Петър Кърджилов, Дилян Благов, Вихра Манова

Редовно жури: Александър Косулиев, Антония Руменова, Валентин Д. Иванов, Гергана Пожарски, Диана Василева, Елена Павлова, Ива Стефанова, Иво Алексеев, Силва Маринова, Стоян „Zonko“ Христов, Стоян „ogonommo“, Янчо Чолаков

Финалистите в конкурса ще бъдат обявени на 30 април 2020 г. в сайта на списание „Сборище на трубадури“.

Координатор на конкурса: Джовани „Гост“ Чемишанов

Всички читатели, дарители и партньори могат да се включат в инициативата „Прочети книга – подкрепи талант” в подкрепа на конкурса и сътрудничеството с талантливи български писатели.

Всички подробности и точните условия за участие в конкурса можете да прочетете тук: https://trubadurs.com/2020/02/09/konkurs-agop-melkonyan-2020/

Всички подробности за „Прочети книга – подкрепи талант” можете да прочетете тук:

https://trubadurs.com/podkrepi-talant/

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