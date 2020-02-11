Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

11 февруари 2020 13:58, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 седмица, брой четения: 168
Родителска среща

Уважаеми родители,

На 12 февруари 2020 година (сряда) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща, както следва:

VIIIа клас - кабинет № 1 в Първи корпус

VIIIб клас - кабинет № 2 в Първи корпус

IXа клас - кабинет № 6 във Втори корпус

Xа клас - кабинет № 5 във Втори корпус

XIа клас - кабинет № 3 в Първи корпус

XIIа клас - кабинет № 7 във Втори корпус

« предишнаследваща »


 