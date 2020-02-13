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Цитат на деня: Кристиан Таков

13 февруари 2020 08:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 4 дни, брой четения: 130
Кристиан Таков

Развратът иде от малките компромиси и от ежедневността на злото.

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