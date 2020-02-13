Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.02.2020
No. Дата на във. Длъжност Образование
34 13.1.2020 главен специалист средно
35 13.1.2020 фелдшер висше
38 14.1.2020 шивач средно
40 14.1.2020 склададжия средно
42 15.1.2020 салонен управител средно,висше
43 15.1.2020 ресторантски работник средно,висше
48 16.1.2020 шлосер средно,техническо
49 16.1.2020 психолог висше
53 17.1.2020 техник, промишлена електроника средно
54 17.1.2020 ел. монтьор трафопостове и възлови станции средно
55 17.1.2020 шлосер средно
56 20.1.2020 техник-механик средно
57 20.1.2020 заварчик на СО апарат основно,средно
58 20.1.2020 шлосер основно,средно
65 21.1.2020 ел. заварчик средно+ правоспособност
66 21.1.2020 машинен оператор чистене на зърно средно
74 23.1.2020 шлосер средно
76 27.1.2020 заварчик средно+ правоспособност
77 27.1.2020 конструктор висше
78 27.1.2020 програмист,оператор на ММ с ЦПУ средно,висше
79 27.1.2020 технолог, химични процеси висше
80 28.1.2020 електротехник средно
84 29.1.2020 библиотекар висше
85 29.1.2020 товарач средно
87 3.2.2020 камериерка средно
89 3.2.2020 склададжия средно
94 4.2.2020 стругар средно
95 4.2.2020 фрезист средно
97 4.2.2020 шлайфист средно
96 4.2.2020 шивач средно
98 4.2.2020 работник поддръжка средно
99 4.2.2020 общ работник средно
100 4.2.2020 продавач - консултант средно
107 4.2.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
108 5.2.2020 специалист технически контрол висше
109 5.2.2020 началник склад средно
110 5.2.2020 медицинска сестра висше
111 5.2.2020 стругаро-фрезист средно
115 6.2.2020 микробиолог висше
116 6.2.2020 технолог ХВП висше
117 6.2.2020 заварчик средно, документ
123 7.2.2020 електротехник средно,висше
124 7.2.2020 електромонтьор средно
131 10.2.2020 счетоводител висше
132 10.2.2020 продавач - консултант средно
133 10.2.2020 стругаро-фрезист средно
134 10.2.2020 старши експерт висше
135 10.2.2020 помощник готвач средно
136 11.2.2020 готвач средно
137 11.2.2020 сервитьор средно
138 11.2.2020 окачествителки дървен материал средно
139 11.2.2020 оператор производство средно
142 11.2.2020 учител начален етап висше