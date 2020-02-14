Цитат на деня: Виктор Франкъл

Сливен Медия преди 3 дни, брой четения: 102 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 102

Любовта е единственият начин да достигнеш до най-вътрешната част от личността на друго човешко същество, до нейната сърцевина.