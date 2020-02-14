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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.02.2020

14 февруари 2020 08:37, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 3 дни, брой четения: 240

No. Дата на във. Длъжност Образование

34 13.1.2020 главен специалист средно

35 13.1.2020 фелдшер висше

38 14.1.2020 шивач средно

40 14.1.2020 склададжия средно

42 15.1.2020 салонен управител средно,висше

43 15.1.2020 ресторантски работник средно,висше

48 16.1.2020 шлосер средно,техническо

49 16.1.2020 психолог висше

53 17.1.2020 техник, промишлена електроника средно

54 17.1.2020 ел. монтьор трафопостове и възлови станции средно

55 17.1.2020 шлосер средно

56 20.1.2020 техник-механик средно

57 20.1.2020 заварчик на СО апарат основно,средно

58 20.1.2020 шлосер основно,средно

65 21.1.2020 ел. заварчик средно+ правоспособност

66 21.1.2020 машинен оператор чистене на зърно средно

74 23.1.2020 шлосер средно

76 27.1.2020 заварчик средно+ правоспособност

77 27.1.2020 конструктор висше

78 27.1.2020 програмист,оператор на ММ с ЦПУ средно,висше

79 27.1.2020 технолог, химични процеси висше

80 28.1.2020 електротехник средно

84 29.1.2020 библиотекар висше

85 29.1.2020 товарач средно

87 3.2.2020 камериерка средно

89 3.2.2020 склададжия средно

94 4.2.2020 стругар средно

95 4.2.2020 фрезист средно

97 4.2.2020 шлайфист средно

96 4.2.2020 шивач средно

98 4.2.2020 работник поддръжка средно

99 4.2.2020 общ работник средно

100 4.2.2020 продавач - консултант средно

107 4.2.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

108 5.2.2020 специалист технически контрол висше

109 5.2.2020 началник склад средно

110 5.2.2020 медицинска сестра висше

111 5.2.2020 стругаро-фрезист средно

115 6.2.2020 микробиолог висше

116 6.2.2020 технолог ХВП висше

117 6.2.2020 заварчик средно, документ

123 7.2.2020 електротехник средно,висше

124 7.2.2020 електромонтьор средно

132 10.2.2020 продавач - консултант средно

133 10.2.2020 стругаро-фрезист средно

134 10.2.2020 старши експерт висше

135 10.2.2020 помощник готвач средно

136 11.2.2020 готвач средно

137 11.2.2020 сервитьор средно

138 11.2.2020 окачествителки дървен материал средно

139 11.2.2020 оператор производство средно

146 13.2.2020 тапицер средно

148 13.2.2020 оператор ММ с ЦПУ средно

151 13.2.2020 заварчик СО средно + правоспособност

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