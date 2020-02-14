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Слабо земетресение е регистрирано край Вранча

14 февруари 2020 09:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 дни, брой четения: 103
Земетресение

Слабо земетресение е регистрирано в района на Вранча. Това показват данни на сайта на Националния институт по геофизика, география и геодезия (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).

Трусът е регистриран в 22:02 ч. Трусът е с магнитуд 2.5 по Рихтер.

Пет минути преди това в 21:55 ч. е регистриран друг трус с магнитуд 2 по Рихтер.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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