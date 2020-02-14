Промоционална кампания "С нежни усмивки"

Green Master - Сливен преди 3 дни, брой четения: 76 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 76

Промоционална кампания на Green Master "С нежни усмивки" от 15 февруари до 13 март 2020 година.

Може да разгледате новата брошура тук:

https://view.publitas.com/gm-1/broshura_03_2020-web-1/page/14-15?fbclid=IwAR2cysZPC88sKxLGYwyvemZ8Fjqu_3iDWU954beCn9QQeqJCxMPOrkKJc6s