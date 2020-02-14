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Промоционална кампания "С нежни усмивки"

14 февруари 2020 09:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Green Master - Сливен преди 3 дни, брой четения: 76
"С нежни усмивки"

Промоционална кампания на Green Master "С нежни усмивки" от 15 февруари до 13 март 2020 година.

 

Може да разгледате новата брошура тук:

https://view.publitas.com/gm-1/broshura_03_2020-web-1/page/14-15?fbclid=IwAR2cysZPC88sKxLGYwyvemZ8Fjqu_3iDWU954beCn9QQeqJCxMPOrkKJc6s

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