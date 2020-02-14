Резултати от Областен кръг на Олимпиада по Математика 2020 г. IV - VI клас

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 3 дни, брой четения: 289 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 289

Уважаеми родители и ученици, публикуваме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 5.02.2020 г. Областен кръг на Олимпиадата по Математика за IV - VI клас. Резултатите за VII - XII клас ще бъдат готови на по-късен етап!

Честито и успех на класиралите се в Националния кръг!

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