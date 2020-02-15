Нова порция боклук тръгва обратно към Италия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 104 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 104

Днес от пристанище „Варна - Запад" трябва да пристигне плаващият под панамски флаг кораб "UNI-Aspire", за да натовари поредната пратка контейнери с незаконно внесен боклук от Италия, съобщава БНТ. Корабът в момента плава от Бургас за Варна.

Късно тази вечер или утре ще започне първо разтоварването на кораба, а след това на него ще бъдат качени 54 контейнера с боклук. Реекспортът е през Пирея за Салерно.

Още 20 контейнера също имат разрешение от районната прокуратура във Варна за реекспорт. Те са в очакване на следващ кораб.

Досъдебното производство касае контейнери, които за пристигнали на пристанището във Варна в периода от 9 октомври до 25 ноември миналата година.

Междувременно във Варна продължават да пристигат други кораби с боклук. Последните са балирани RDF отпадъци за гориво. Те са проверени още в деня на пристигането.