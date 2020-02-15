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Нова порция боклук тръгва обратно към Италия
Днес от пристанище „Варна - Запад" трябва да пристигне плаващият под панамски флаг кораб "UNI-Aspire", за да натовари поредната пратка контейнери с незаконно внесен боклук от Италия, съобщава БНТ. Корабът в момента плава от Бургас за Варна.
Късно тази вечер или утре ще започне първо разтоварването на кораба, а след това на него ще бъдат качени 54 контейнера с боклук. Реекспортът е през Пирея за Салерно.
Още 20 контейнера също имат разрешение от районната прокуратура във Варна за реекспорт. Те са в очакване на следващ кораб.
Досъдебното производство касае контейнери, които за пристигнали на пристанището във Варна в периода от 9 октомври до 25 ноември миналата година.
Междувременно във Варна продължават да пристигат други кораби с боклук. Последните са балирани RDF отпадъци за гориво. Те са проверени още в деня на пристигането.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/185787/Nova-porciya-bokluk-tragva-obratno-kam-Italiya
Снимка: pixabay.com