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Земетресение от 5,6 по Рихтер край бреговете на Индонезия

16 февруари 2020 10:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 139
Земетресение

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в морето Серам край бреговете на Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморския метеорологичен център (EMSC).

Земетресението беше регистрирано късно снощи. Епицентърът се намира на 272 километра южно от град Соронг в провинция Западна Папуа и е на дълбочина 30 километра.

Няма съобщения за жертви или разрушения.

Не е обявена заплаха от цунами.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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