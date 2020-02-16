Земетресение от 5,6 по Рихтер край бреговете на Индонезия

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 139 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 139

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в морето Серам край бреговете на Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморския метеорологичен център (EMSC).

Земетресението беше регистрирано късно снощи. Епицентърът се намира на 272 километра южно от град Соронг в провинция Западна Папуа и е на дълбочина 30 километра.

Няма съобщения за жертви или разрушения.

Не е обявена заплаха от цунами.