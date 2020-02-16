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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Протест блокира движението в района на граничен пункт „Силистра”

16 февруари 2020 11:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 85
Протест

Протест блокира движението в района на Граничен пункт Силистра - Кълъраш. Недоволството започна около час преди 12:00 часа, а причината - тежкотоварният трафик, който минава през жилищните квартали. Граничният пункт се намира буквално между блоковете.

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