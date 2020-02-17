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Цитат на деня: Октав Мирбо

17 февруари 2020 08:17, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 101
Октав Мирбо

За да те приеме обществото, трябва или да си идиот, или да си държиш езика зад зъбите.

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