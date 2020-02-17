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Горя лек автомобил в Сливен

17 февруари 2020 10:36, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 часа, брой четения: 65
Горя лек автомобил в Сливен

На 16 февруари, в 05,12 часа, от тел. 112 е получен сигнал за горящ лек автомобил „Хюндай Атос", на бул.“Хр.Ботев“, собственост на 71-годишна жена от град Сливен. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Сливен. Причините за пожара са в процес на установяване.

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