Горя лек автомобил в Сливен

Сливен Медия преди 17 часа, брой четения: 65 Излъчване:преди 17 часа, брой четения: 65

На 16 февруари, в 05,12 часа, от тел. 112 е получен сигнал за горящ лек автомобил „Хюндай Атос", на бул.“Хр.Ботев“, собственост на 71-годишна жена от град Сливен. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Сливен. Причините за пожара са в процес на установяване.