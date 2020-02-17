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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спряна е водата в село Голямо Чочовен поради авария

17 февруари 2020 10:45, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 часа, брой четения: 22
ВиК

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.02.2020г.(понеделник) до 15.00 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с. Голямо Чочовен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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