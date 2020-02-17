Заради нелоялни клиенти със задължения към "ВиК - Сливен", дружеството информира, че е прекъснато водоподаването в село Гергевец

Сливен Медия преди 17 часа, брой четения: 73 Излъчване:преди 17 часа, брой четения: 73

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради нелоялни клиенти със задължения на 17.02.2020г.(понеделник) до 16.30ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с. Гергевец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.