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Песен на Еминем удари 1 милиард гледания в YouТube (ВИДЕО)
Еминем продължава да опровергава своите критици и да радва феновете си.
Песента на американския рапър "Rap God" достигна 1 милиард гледания в YouTube.
Преди няколко дни Маршъл Матърс стартира отброяването до заветната квота. По този начин той ускори достигането до този брой гледания.
Тази неговата песен става третата, която достигна 1 милиард гледания в YouTube след "Love The Way You Lie", в която си партнира с Риана, и "Not Afraid".
По-рано тази година рапарът издаде изненадващо албума "Music To Be Murdered By", който е 11-ият студиен албум на Еминем.
В него участват също Ед Шийран, Скайлар Грей, Андерсън Пак, Джус Уърлд, Ройс да 5'9'.
Предишният албум "Kamikaze" на Еминем също беше пуснат в продажба през 2018 г., без да бъде обявен предварително.
Източник: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/pesen-na-eminem-udari-1-miliard-gledaniia-v-youtube-video-2212068
Снимка: novinite.bg