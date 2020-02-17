Песен на Еминем удари 1 милиард гледания в YouТube (ВИДЕО)

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 16 часа, брой четения: 51

Еминем продължава да опровергава своите критици и да радва феновете си.

Песента на американския рапър "Rap God" достигна 1 милиард гледания в YouTube.

Преди няколко дни Маршъл Матърс стартира отброяването до заветната квота. По този начин той ускори достигането до този брой гледания.

Тази неговата песен става третата, която достигна 1 милиард гледания в YouTube след "Love The Way You Lie", в която си партнира с Риана, и "Not Afraid".

По-рано тази година рапарът издаде изненадващо албума "Music To Be Murdered By", който е 11-ият студиен албум на Еминем.

В него участват също Ед Шийран, Скайлар Грей, Андерсън Пак, Джус Уърлд, Ройс да 5'9'.

Предишният албум "Kamikaze" на Еминем също беше пуснат в продажба през 2018 г., без да бъде обявен предварително.