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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

17 февруари 2020 12:50, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 15 часа, брой четения: 100
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Уведомяваме нашите клиенти от следните адреси: "Мишо Тодоров" №7; 10; 16, "Димитър Добрович" №4; 5; 8, ОББ, Областна управа и куклен театър, че на 17.02.2020г. от 12:30ч. до 16:00ч. няма да имат топлоподаване, поради отстраняване на възникнала авария.

Ръководството се извинява за причинените неудобства.

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