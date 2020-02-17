СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 15 часа, брой четения: 100 Излъчване:преди 15 часа, брой четения: 100

Уведомяваме нашите клиенти от следните адреси: "Мишо Тодоров" №7; 10; 16, "Димитър Добрович" №4; 5; 8, ОББ, Областна управа и куклен театър, че на 17.02.2020г. от 12:30ч. до 16:00ч. няма да имат топлоподаване, поради отстраняване на възникнала авария.

Ръководството се извинява за причинените неудобства.