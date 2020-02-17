Прекъсване водоподаването на част от с.Голямо Чочовени

ВиК-Сливен преди 13 часа, брой четения: 59 Излъчване:преди 13 часа, брой четения: 59

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради теч от 15.00 ч. на 17.02.2020г.(понеделник) до 12.00ч. на 18.02.2020г(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на част от с.Голямо Чочовени-на юг от кметството.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.