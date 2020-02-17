Шахматистите от КШ „Сините камъни“ се завърнаха с медали от турнира в Казанлък

Туида Нюз преди 12 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 70

Шахматистите от Клуба по шах „Сините камъни“ се завърнаха с медали от проведения детски шахматен празничен турнир "Купа Казанлък", който се проведе от 14 до 16 февруари с участието над 80 деца от цяла страна.

Васил Кондов завърши на второ място за деца до 14г. Първи медал завоюва Мария Очкова за момичета до 10 г., завършвайки на трето място.

Добре се представиха и другите ни участници - Божидар Желев до 14г., Александра Урумова и Валентин Чернов до 10г.

Гордеем се с вас деца, вие сте нашето бъдеще!

Желаем на всички деца от нашия клуб още много покорени шахматни върхове!