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Цитат на деня: Ерих Мария Ремарк

18 февруари 2020 08:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 8 часа, брой четения: 502
Ерих Мария Ремарк

Харесва ми как си тръгват гордите и красиви жени – надменно и стремително, потропвайки с токчета и тръшкайки вратата. После могат да се свлекат от обратната ѝ страна и горко да заплачат, но си тръгват забележително!

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