Цитат на деня: Ерих Мария Ремарк

Сливен Медия преди 8 часа, брой четения: 502 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 502

Харесва ми как си тръгват гордите и красиви жени – надменно и стремително, потропвайки с токчета и тръшкайки вратата. После могат да се свлекат от обратната ѝ страна и горко да заплачат, но си тръгват забележително!