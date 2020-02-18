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Сливен. Новини от източника. Последни новини
На 19 февруари Сливен отбелязва 147 години от обесването на Васил Левски
С редица събития на 19 февруари, сряда, Сливен ще отбележи 147 години от обесването на Васил Левски.
От 9.30 часа пред ППМГ „Добри Чинтулов” ще се проведе „Урок по родолюбие” – Спомен и цвете за Михаил Икономов, Михаил Греков, Сава Геренов, Атанас Узунов и Пенчо Черковски – учители в класното училище и участници в комитетите, създадени от Васил Левски.
В 10 часа в квартал „Клуцохор” ще бъдат поднесени цветя пред паметните плочи на сподвижниците на Дякона /ул. „Георги Икономов”/ Георги Икономов, Сава Райнов, Бойка Атанасова, Нено Господинов – Брадата и паметника на Таньо войвода, пред релефа на Васил Левски пред храм „Св. Цар Борис Първи Покръстител” и на паметника на Панайот Хитов в квартал „Ново село”.
От 11 часа на площад „Васил Левски” ще се състои общоградска възпоменателна церемония: заупокойна молитва и поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски.
Организатори са Община Сливен, Военно формирование 22220, Сливенска митрополия, Регионално управление на образованието, Общински комитет „Васил Левски“ и Сдружение „Мати Болгария”.
18.02.2020 г.