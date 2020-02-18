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54-годишен мъж почина при катастрофа край село Мокрен

18 февруари 2020 09:56, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 71
54-годишен мъж почина при катастрофа край село Мокрен

На 17 февруари, в 16,22 часа, от тел.112 е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път І-7, километър 223, посока село Мокрен. Лек автомобил „Опел Корса“, управляван от водач на 54 години от село Мокрен, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

При произшествието на място е починал водачът на автомобила. Пътувал е сам, няма други пострадали. Причините за произшествието са в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство.

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