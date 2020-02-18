Иззеха незаконно оръжие от частен дом в Шивачево

Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 58 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 58

Полицията в Твърдица е иззела незаконно оръжие и боеприпаси от частен имот в град Шивачево.

На 17 февруари при проверка в дома на 42-годишния Г.Д. са иззети една двуцевна пушка и 16 броя ловни патрони.

Г.Д. не притежава разрешително за носене и съхранение на оръжие.

По случая в РУ-Твърдица е започнато досъдебно производство.