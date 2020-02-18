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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спецсъдът остави Нено Димов в ареста, той пак ще обжалва

18 февруари 2020 16:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 21
Нено Димов

Нено Димов остава в ареста. Такова е решението на Специализирания наказателн съд.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, но бе потвърдена досегашната - задържане под стража. Според съда продължава да е налице опасност Нено Димов да извърши и друго престъпление и да повлияе на свидетели.

Бившият екоминистър Нено Димов ще обжалва решението пред Апелативният специализиран съд. Обвинението към Димов е за умишлена безстопанственост, довела до водната криза в Перник.

Според прокуратурата той съзнателно е допуснал предприятията в региона да получават вода за сметка на битовите абонати.

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