Спецсъдът остави Нено Димов в ареста, той пак ще обжалва

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 21

Нено Димов остава в ареста. Такова е решението на Специализирания наказателн съд.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, но бе потвърдена досегашната - задържане под стража. Според съда продължава да е налице опасност Нено Димов да извърши и друго престъпление и да повлияе на свидетели.

Бившият екоминистър Нено Димов ще обжалва решението пред Апелативният специализиран съд. Обвинението към Димов е за умишлена безстопанственост, довела до водната криза в Перник.

Според прокуратурата той съзнателно е допуснал предприятията в региона да получават вода за сметка на битовите абонати.