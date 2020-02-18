Промяна на времето през следващото денонощие, през нощта срещу четвъртък ще завали

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 66 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 66

През нощта от запад облачността ще започне да се увеличава и утре над цялата страна ще бъде облачно, но все още без валежи. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще е до умерен. Дневните температури слабо ще се понижат и минималните ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните от 10 до 15 градуса. През нощта срещу четвъртък ще завали дъжд, в планините – сняг, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде облачно и почти тихо. Минималната температура ще е 2 градуса, а максималната 12.