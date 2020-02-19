Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 19.02 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на квартала до 11.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство