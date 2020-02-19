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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено е водоподаването в южната част на кв. "Българка" до 11.30 часа поради авария

19 февруари 2020 09:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
ВиК

Днес 19.02 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на квартал "Българка" до 11.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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