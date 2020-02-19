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Задържаха водач на автомобил с 2,72 промила алкохол

19 февруари 2020 10:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 51
Задържаха водач на автомобил с 2,72 промила алкохол

Водач на автомобил с 2,72 промила е установен от полицейски служители на РУ- Нова Загора. На 18 февруари, около 16,50 часа, в село Радево, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, управляван от 48-годишния А.К. от град Сливен.

При проверката за употреба на алкохол с техническо средство, уредът е отчел 2,72 промила.

А.К. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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