Задържаха водач на автомобил с 2,72 промила алкохол

Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 51

Водач на автомобил с 2,72 промила е установен от полицейски служители на РУ- Нова Загора. На 18 февруари, около 16,50 часа, в село Радево, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, управляван от 48-годишния А.К. от град Сливен.

При проверката за употреба на алкохол с техническо средство, уредът е отчел 2,72 промила.

А.К. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.