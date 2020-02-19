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На 24 март в зала "Сливен" гостува комедията "Басейнът"
„Комедията като жанр позволява да бъдат преодолени всички табута“ – казва Щефан Фьогел и с пиесата „Басейнът“ отново доказва, че няма тема, която да не е подходяща за комедия. А героите – в типичния за автора стил - попадат във водовъртеж от комични ситуации и изненадващи обрати, които провокират много смях и забава, но и сериозни мисли за смисъла на човешкия живот.
Когато за първи път прочетох „Басейнът“ си спомних как на 60 години скочих с бънджи. Няколко месеца след това опитах полет с делтапланер, а на 61 скочих с парашут… Не зная дали ще се престраша да вляза в морето без плавници. Възможно е… Вероятно трябва да ми попадне още една подобна пиеса, или отново да видя Ален Делон в „Роко и неговите братя“, за да преодолея баналните битови съображения и артистично да се хвърля в нова авантюра. Защото както Ана Шнайдер, така и аз зная, че „има толкова много неща, които трябва да наваксам, а имам толкова малко време“. Вие също го знаете… Ще бъда щастлив, ако след нашия спектакъл нагазите усмихнати в своя басейн… Струва си!
Aтанас Атанасов
Участват: ВЕСЕЛИН АНЧЕВ, АНАСТАСИЯ ИНГИЛИЗОВА, МИМОЗА БАЗОВА, АСЕН КОБИЛАРОВ И ЕВЕЛИН КОСТОВА
Автор Щефан Фьогел
Постановка Атанас Атанасов
БИЛЕТИ - зала "Сливен" - 0895 300 370
Резервации за групи над 10 човека с отстъпка на 0898 293951 !
Работно време каса: 10:00 - 13:00 и 15:00 - 18:00 часа