На 24 март в зала "Сливен" гостува комедията "Басейнът"

Сливен Медия преди 5 часа, брой четения: 35 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 35

„Комедията като жанр позволява да бъдат преодолени всички табута“ – казва Щефан Фьогел и с пиесата „Басейнът“ отново доказва, че няма тема, която да не е подходяща за комедия. А героите – в типичния за автора стил - попадат във водовъртеж от комични ситуации и изненадващи обрати, които провокират много смях и забава, но и сериозни мисли за смисъла на човешкия живот.

Когато за първи път прочетох „Басейнът“ си спомних как на 60 години скочих с бънджи. Няколко месеца след това опитах полет с делтапланер, а на 61 скочих с парашут… Не зная дали ще се престраша да вляза в морето без плавници. Възможно е… Вероятно трябва да ми попадне още една подобна пиеса, или отново да видя Ален Делон в „Роко и неговите братя“, за да преодолея баналните битови съображения и артистично да се хвърля в нова авантюра. Защото както Ана Шнайдер, така и аз зная, че „има толкова много неща, които трябва да наваксам, а имам толкова малко време“. Вие също го знаете… Ще бъда щастлив, ако след нашия спектакъл нагазите усмихнати в своя басейн… Струва си!

Aтанас Атанасов

Участват: ВЕСЕЛИН АНЧЕВ, АНАСТАСИЯ ИНГИЛИЗОВА, МИМОЗА БАЗОВА, АСЕН КОБИЛАРОВ И ЕВЕЛИН КОСТОВА

Автор Щефан Фьогел

Постановка Атанас Атанасов

БИЛЕТИ - зала "Сливен" - 0895 300 370

Резервации за групи над 10 човека с отстъпка на 0898 293951 !

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