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147 години безсмъртие

19 февруари 2020 12:41, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 часа, брой четения: 40
Почит към Левски

Учениците от ЦДО от групата трети клас отдадоха почит към Васил Левски и всички знайни и незнайни национални герои. Поводът беше 147-та годишнина от обесването на Апостола на свободата.

Третокласниците изгледаха филма „Шест подвига за свободата” на режисьора Искрен Красимиров, посветен на Христо Ботев, Васил Левски, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Захари Стоянов и Райна Княгиня.

По време на уроците по родолюбие се проведе и дискусия за живота и делото на Васил Левски.

Снимки

Почит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към ЛевскиПочит към Левски
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