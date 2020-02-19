147 години безсмъртие

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 40

Учениците от ЦДО от групата трети клас отдадоха почит към Васил Левски и всички знайни и незнайни национални герои. Поводът беше 147-та годишнина от обесването на Апостола на свободата.

Третокласниците изгледаха филма „Шест подвига за свободата” на режисьора Искрен Красимиров, посветен на Христо Ботев, Васил Левски, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Захари Стоянов и Райна Княгиня.

По време на уроците по родолюбие се проведе и дискусия за живота и делото на Васил Левски.

Снимки