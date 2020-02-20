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Криминална хроника Ямбол - 20.02.2020 г.

20 февруари 2020 11:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

40-годишен ямболия е задържан за нанесена телесна повреда по хулигански подбуди.

Вчера около 11:00 часа, в оперативна дежурна част на ОДМВР – Ямбол е постъпил сигнал, че близо до търговски обект в комплекс „Златен рог“ има паднал човек с видими следи от насилие. Пострадалият – 65 годишен мъж, е транспортиран в болнично заведение за оказване на медицинска помощ, настанен за лечение с различни контузни рани, без опасност за живота. В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирватени действия е изяснено, че мъжът е бил нападнат и бит от 40-годишен местен жител. Нападателят е установен и задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Събраните материали по случая са докладвани своевременно в Ямболска районна прокуратура. Днес, в хода на разследването на 40-годишния мъж е повдигнато обвинение за престъпление по чл. чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Районна прокуратура-Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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