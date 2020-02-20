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Българин е сред жертвите при стрелбата в Германия

20 февруари 2020 12:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 3 часа, брой четения: 71
Българин е сред жертвите при стрелбата в Германия

Българин е една от жертвите при стрелбата в германския град Ханау снощи около 22 ч. местно време.

Според непотвърдена информация жертвата е на около 40 г. от Мездра. Вдовец е, има малко дете. Живее и работи в Erlensee.

Не е ясно дали близките му са уведомени за трагедията.

Както вече Би Би Си съобщи, девет души бяха убити при стрелби в два наргиле бара. Други четирима са тежко ранени. Стрелецът се придвижвал с кола в тъмен цвят.

След 7-часово издирване властите информираха, че заподозреният е намерен мъртъв в дома си.

Стрелецът е оставил писмо, в което е признал деянието си и е изразил крайнодесни възгледи, съобщи в. „Билд“.

Източник: "Лупа бг"

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