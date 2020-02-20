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Българин е сред жертвите при стрелбата в Германия
Българин е една от жертвите при стрелбата в германския град Ханау снощи около 22 ч. местно време.
Според непотвърдена информация жертвата е на около 40 г. от Мездра. Вдовец е, има малко дете. Живее и работи в Erlensee.
Не е ясно дали близките му са уведомени за трагедията.
Както вече Би Би Си съобщи, девет души бяха убити при стрелби в два наргиле бара. Други четирима са тежко ранени. Стрелецът се придвижвал с кола в тъмен цвят.
След 7-часово издирване властите информираха, че заподозреният е намерен мъртъв в дома си.
Стрелецът е оставил писмо, в което е признал деянието си и е изразил крайнодесни възгледи, съобщи в. „Билд“.
Източник: "Лупа бг"